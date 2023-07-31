ابن جيسيكا عازار يلفت الانظار في احدث ظهور برفقة اهم لاعبي كرة القدم الفرنسي

وفي التفاصيل، نشرت جيسيكا الصورة حيث ظهر فيها مبابي وهو يحمل ابنها فهد، وعلامات الفرح والسعادة ظاهرة عليهما، اذ ارفقت جيسيكا الصورة بالتعليق التالي: "اصغر معجب للاعب الصغير".الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ جيسيكا وابدوا اعجابهم بوجود ابنها مع اهم لاعبي كرة القدم، حيث اثنوا على جمال فهد كما راح البعض يسألها تفاصيل عن هذا اللقاء وعما اذا كانت عرفت من مبابي بعض المعلومات الرياضية عن انتقاله الى نوادٍ جديدة.