ابن جيسيكا عازار يلفت الانظار في احدث ظهور برفقة اهم لاعبي كرة القدم الفرنسي

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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
كشفت الفنانة السورية رنا شميس عن تعرضها لشلل نصفي في وجهها، قبيل بدء تصويرها الجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم".
بعد ابتعادها لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان لنشاطها وبقوة.
نشر مقدم البرامج اللبناني، طوني ابو جودة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها برفقة ابنته الوحيدة ليا، من طليقته الاعلامية اللبنانية كارلا حداد، حيث كان طوني وابنته يمضيان اجمل الاوقات بين احضان الطبيعة.