سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها في كواليس تصوير فيلمها الجديد

وقد نشرت سلاف على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور توثق الأجواء التي وصفتها "بالدافئة"، متمنية أن ينعكس ذلك على أداء زملائها وحضورهم على الشاشة، كما وجهت الشكر للجميع.وظهرت سلاف في الصور بغاية السعادة، وأمامها قالب الحلوى، حيث ارفقت الصور بالتعليق التالي: "أهل سلمى يتمنون لسلمى كل الخير والفرح عقبال 111"، مضيفة: "‎شوية صور وصلولي من احتفال فريق فيلم سلمى بيوم ميلادي بتوقيع جميل ودافي "أهل سلمى"، ‎‏‎وانتوا فعلا أهل كفريق عمل، وان شاء الله هالشي ينعكس عالشاشة بفيلم يحبوه الناس ويلامسهم ويحسوا فيه".وتابعت: "وأهل، كأهالي الضيعة الرائعين اللي عم نصور ‎‏‎فيها، وجمالهم من جمال أرضهم وخيرها، ‎‏‎وكمان أهل الفندق اللي نحنا فيه ‎من قائمين وعاملين واللي همهم متلنا عالشغل، ‎‏‎غمرتوني بمحبتكم، وشو حلو شعبنا وطيب وبيلبقله الفرح".وختمت فواخرجي منشورها موجهة الشكر لكل من تواصل معها بمناسبة عيد ميلادها ووجه لها كلاما من أجل إسعادها، متمنية أن يحفظ الله عائلتها.