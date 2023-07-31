ابنة كارلا حداد اصبحت شابة جميلة ونافست والدتها جمالا
نشر مقدم البرامج اللبناني، طوني ابو جودة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها برفقة ابنته الوحيدة ليا، من طليقته الاعلامية اللبنانية كارلا حداد، حيث كان طوني وابنته يمضيان اجمل الاوقات بين احضان الطبيعة.
ولفتت ليا الانظار بجمالها ونعومتها، حيث اشار المتابعون الى انها كبرت واصبحت شابة جميلة ونسخة مصغرة عن والدتها، في حين اعتبر البعض انها باتت تنافس والدتها جمالا.
وظهرت ليا مع طوني في صورتين، حيث قاما ببعض الحركات العفوية التي لفتت انظار المتابعين، والذين اشاروا بدورهم الى العلاقة المميزة التي تجمع طوني وابنته، معبرين عن حبهم الكبير لهما ومتمنيين لهما السعادة الدائمة.