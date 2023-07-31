الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

ابنة كارلا حداد اصبحت شابة جميلة ونافست والدتها جمالا

2023-07-31 | 07:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ابنة كارلا حداد اصبحت شابة جميلة ونافست والدتها جمالا
ابنة كارلا حداد اصبحت شابة جميلة ونافست والدتها جمالا

نشر مقدم البرامج اللبناني، طوني ابو جودة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها برفقة ابنته الوحيدة ليا، من طليقته الاعلامية اللبنانية كارلا حداد، حيث كان طوني وابنته يمضيان اجمل الاوقات بين احضان الطبيعة.

ولفتت ليا الانظار بجمالها ونعومتها، حيث اشار المتابعون الى انها كبرت واصبحت شابة جميلة ونسخة مصغرة عن والدتها، في حين اعتبر البعض انها باتت تنافس والدتها جمالا.
وظهرت ليا مع طوني في صورتين، حيث قاما ببعض الحركات العفوية التي لفتت انظار المتابعين، والذين اشاروا بدورهم الى العلاقة المميزة التي تجمع طوني وابنته، معبرين عن حبهم الكبير لهما ومتمنيين لهما السعادة الدائمة.

مقالات ذات صلة
ابنة كارلا حداد اصبحت شابة جميلة ونافست والدتها جمالا

فن و منوعات

فن

طوني ابو جودة

كارلا حداد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها
خبر اصابة فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة يتصدر.. ما حقيقته؟

اقرأ ايضا في فن

فنانة سورية شهيرة تعلق على مشهد قبلة محمود نصر و باميلا الكيك في كريستال
09:08

فنانة سورية شهيرة تعلق على مشهد قبلة محمود نصر و باميلا الكيك في كريستال

كشفت الفنانة السورية رنا شميس عن تعرضها لشلل نصفي في وجهها، قبيل بدء تصويرها الجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم".

09:08

فنانة سورية شهيرة تعلق على مشهد قبلة محمود نصر و باميلا الكيك في كريستال

كشفت الفنانة السورية رنا شميس عن تعرضها لشلل نصفي في وجهها، قبيل بدء تصويرها الجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم".

جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها
07:47

جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها

بعد ابتعادها لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان لنشاطها وبقوة.

07:47

جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها

بعد ابتعادها لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان لنشاطها وبقوة.

خبر اصابة فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة يتصدر.. ما حقيقته؟
07:08

خبر اصابة فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة يتصدر.. ما حقيقته؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر اصابة الفنان اللبناني فضل شاكر داخل مكان اقامته.

07:08

خبر اصابة فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة يتصدر.. ما حقيقته؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر اصابة الفنان اللبناني فضل شاكر داخل مكان اقامته.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023