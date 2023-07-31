ابنة كارلا حداد اصبحت شابة جميلة ونافست والدتها جمالا

نشر مقدم البرامج اللبناني، طوني ابو جودة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها برفقة ابنته الوحيدة ليا، من طليقته الاعلامية اللبنانية كارلا حداد، حيث كان طوني وابنته يمضيان اجمل الاوقات بين احضان الطبيعة.

