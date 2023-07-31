جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها

وفي التفاصيل، نشرت جويل على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من إجازتها الصيفية، ظهرت فيه وهي ترقص بحماس شديد.وأرفقت جويل الفيديو بأغنية I Will Survive والتي تعبر عن قوة المرأة وتخطيها العقبات، حيث بدت في نهاية الفيديو وكأنها تستعرض عضلات ذراعيها.وقد أرفقت جويل الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "سأنجو، أعلم أنني سأبقى على قيد الحياة، لدي حياة طويلة لأعيشها".