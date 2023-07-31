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فن

جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها

2023-07-31 | 07:47
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جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها
جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها

بعد ابتعادها لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان لنشاطها وبقوة.

وفي التفاصيل، نشرت جويل على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من إجازتها الصيفية، ظهرت فيه وهي ترقص بحماس شديد.
وأرفقت جويل الفيديو بأغنية I Will Survive والتي تعبر عن قوة المرأة وتخطيها العقبات، حيث بدت في نهاية الفيديو وكأنها تستعرض عضلات ذراعيها.
وقد أرفقت جويل الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "سأنجو، أعلم أنني سأبقى على قيد الحياة، لدي حياة طويلة لأعيشها".
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