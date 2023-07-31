جويل مردينيان تستعيد نشاطها: لدي حياة طويلة لأعيشها

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
كشفت الفنانة السورية رنا شميس عن تعرضها لشلل نصفي في وجهها، قبيل بدء تصويرها الجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم".
نشر مقدم البرامج اللبناني، طوني ابو جودة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها برفقة ابنته الوحيدة ليا، من طليقته الاعلامية اللبنانية كارلا حداد، حيث كان طوني وابنته يمضيان اجمل الاوقات بين احضان الطبيعة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر اصابة الفنان اللبناني فضل شاكر داخل مكان اقامته.