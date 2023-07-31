فنانة سورية شهيرة تعلق على مشهد قبلة محمود نصر و باميلا الكيك في كريستال

وفي التفاصيل، تطرقت رنا خلال حلولها ضيفة في برنامج "شو القصة"، للحديث عن تفاصيل الواقعة، قائلة إنها لجأت لطبيب أمراض جلدية من أجل معالجة الهالات السوداء تحت عينيها، فحقنهما بمادة تسببت لها بشلل في وجهها.وبيَّنت الفنانة أن كادر عمل المسلسل تعاونوا مع حالتها، كما عملت خبيرة التجميل مارلين شلفون على إصلاح ملامحها بالمكياج، وحقنها طبيب التجميل بالفيلر لتبدو شفتاها أكثر طبيعية.وتطرقت الفنانة السورية رنا شميس للحديث عن حياتها الشخصية، إذ كشفت أنها طلبت الخلع من زوجها بعد 6 أشهر من زواجهما، على الرغم من عيشهما قصة حب استمرت لـ8 سنوات.وعن سبب انفصالهما، أكدت أنها اكتشفت في زوجها أمورا صدمت بها ولا يمكن تقبلها، قائلة: "كل حدا بيتعلم من كيسو".وشددت الفنانة السورية على رفضها للقبلات الحميمة في الأعمال السينمائية والدرامية، مشيرة إلى أنها لا تتناسب مع الثقافة العربية.وعن مشهد القبلة الذي جمع محمود نصر وباميلا الكيك بمسلسل "كريستال" قالت رنا شميس: "لا أستطيع تقبله، وأخجل من مشاهدته أمام ابني".