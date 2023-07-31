الأمير هاشم بن عبدالله يلفت الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

وفي التفاصيل، علقت الملكة رانيا بالقول: “الله يحميك، stay safe always
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت مع الصورة اذ جاءت التعليقات :”ابنك عاجبني يا خالة”، “يبدو أنه خرج للتو من أحد أفلام ديزني أمير الأردن الساحر، الله يحميه”.
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
يحل الفنان اللبناني علاء زلزلي، ضيفا مع الاعلامية ياسمين بوذياب في "بودكاست ع الجديد" في حلقة مميزة مليئة بالتصريحات الفنية والسياسية والشخصية، وذلك بعد غياب علاء عن الاعلام والفن لفترة.
أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده حلبة من الجدل بين الجمهور، حيث نشرت فيفي صورة من حفلة للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر انستغرام.
كشفت الفنانة السورية رنا شميس عن تعرضها لشلل نصفي في وجهها، قبيل بدء تصويرها الجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم".