الأمير هاشم بن عبدالله يلفت الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

وفي التفاصيل، علقت الملكة رانيا بالقول: “الله يحميك، stay safe always

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت مع الصورة اذ جاءت التعليقات :”ابنك عاجبني يا خالة”، “يبدو أنه خرج للتو من أحد أفلام ديزني أمير الأردن الساحر، الله يحميه”.