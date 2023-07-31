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فن

الأمير هاشم بن عبدالله يلفت الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

2023-07-31 | 09:42
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الأمير هاشم بن عبدالله يلفت الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق
الأمير هاشم بن عبدالله يلفت الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

نشرت الملكة الأردنية رانيا صوراً لابنها الامير هاشم بن عبدالله وهو يرتدي زياً خاصاً بركوب الدرجات النارية باللون الأسود بعد ممارسة هوايته المفضل

وفي التفاصيل، علقت الملكة رانيا بالقول: “الله يحميك، stay safe always

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت مع الصورة اذ جاءت التعليقات :”ابنك عاجبني يا خالة”، “يبدو أنه خرج للتو من أحد أفلام ديزني أمير الأردن الساحر، الله يحميه”.

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