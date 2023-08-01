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فن

وفاة بول روبنز بعد صراع مع المرض

2023-08-01 | 03:43
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وفاة بول روبنز بعد صراع مع المرض
وفاة بول روبنز بعد صراع مع المرض

توفي الممثل والكاتب الأميركي بول روبنز، عن عمر 70 عاما، بعد معاناته من مرض السرطان.

وتم اعلان وفاته في بيان عبر إنستغرام جاء فيه: "الليلة الماضية قلنا وداعاً لبول روبنز الممثل الأمريكي الشهير، الكوميدي والكاتب والمنتج، الذي أسعدت شخصيته المحبوبة بي وي هيرمان أجيالاً من الأطفال والبالغين بإيجابيته وإيمانه بأهمية اللطف، حارب بول بشجاعة وخصوصية السرطان لسنوات بإصرار وذكاء، سيعيش للأبد كصديق عزيز ورجل يتمتع بشخصية رائعة".

وفاة بول روبنز بعد صراع مع المرض

فن و منوعات

فن

بول روبنز

paul robenz

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