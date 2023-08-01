وفاة بول روبنز بعد صراع مع المرض

وتم اعلان وفاته في بيان عبر إنستغرام جاء فيه: "الليلة الماضية قلنا وداعاً لبول روبنز الممثل الأمريكي الشهير، الكوميدي والكاتب والمنتج، الذي أسعدت شخصيته المحبوبة بي وي هيرمان أجيالاً من الأطفال والبالغين بإيجابيته وإيمانه بأهمية اللطف، حارب بول بشجاعة وخصوصية السرطان لسنوات بإصرار وذكاء، سيعيش للأبد كصديق عزيز ورجل يتمتع بشخصية رائعة".
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A post shared by Pee-wee Herman (@peeweeherman)
A post shared by Pee-wee Herman (@peeweeherman)
تستمر خبيرة الموضة اللبنانية جويل ماردينيان في اثارة الجدل بعد اختفائها عن السوشال ميديا لايام و اخبار انفصالها عن زوجها رجل الاعمال اللبناني كمال قدورة، الا ان صورا ومعلومات جديدة خرجت الى العلن.
تصدر الممثل السوري محمود نصر حديث الجمهور بعد تعرضه لإصابة بالغة بالسكين في مسلسل "كريستال" الذي يلعب فيه دور البطولة بشخصية "جواد".
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