وفاة بول روبنز بعد صراع مع المرض

أثار مقطع فيديو يصوّر ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، أثناء تقديمه شطائر برغر "إيرث شوت" الصديقة للبيئة، إقبالاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. وتم تصوير الأمير وهو يقدم تلك الشطائر على عربة في جنوب العاصمة لندن.