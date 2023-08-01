زملاء سلاف فواخرجي يفاجئونها بعيد ميلادها

شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي ، مع متابعيها عبر انستغرام، مجموعة من الصور وثقت من خلالها أجواء الاحتفال بعيد ميلادها في كواليس فيلم "سلمى" الذي يتم تصويره حاليا.
وبدت سلاف في الصور سعيدة بمفاجئة زملائها لهان كما كتبت في تعليق: "شوية صور وصلولي من احتفال فريق فيلم سلمى بيوم ميلادي بتوقيع جميل ودافي (أهل سلمى)، وانتوا فعلا أهل كفريق عمل، وان شاء الله هالشي ينعكس عالشاشة بفيلم يحبوه الناس ويلامسهم ويحسوا فيه". وأضافت: "وأهل، كأهالي الضيعة الرائعين اللي عم نصور فيها، وجمالهم من جمال أرضهم وخيرها، وكمان أهل الفندق اللي نحنا فيه من قائمين وعاملين واللي همهم متلنا عالشغل، غمرتوني بمحبتكم، وشو حلو شعبنا وطيب وبيلبقله الفرح".
View this post on Instagram
A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
تستمر خبيرة الموضة اللبنانية جويل ماردينيان في اثارة الجدل بعد اختفائها عن السوشال ميديا لايام و اخبار انفصالها عن زوجها رجل الاعمال اللبناني كمال قدورة، الا ان صورا ومعلومات جديدة خرجت الى العلن.
تصدر الممثل السوري محمود نصر حديث الجمهور بعد تعرضه لإصابة بالغة بالسكين في مسلسل "كريستال" الذي يلعب فيه دور البطولة بشخصية "جواد".
أثار مقطع فيديو يصوّر ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، أثناء تقديمه شطائر برغر "إيرث شوت" الصديقة للبيئة، إقبالاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. وتم تصوير الأمير وهو يقدم تلك الشطائر على عربة في جنوب العاصمة لندن.