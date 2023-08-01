زملاء سلاف فواخرجي يفاجئونها بعيد ميلادها

شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي ، مع متابعيها عبر انستغرام، مجموعة من الصور وثقت من خلالها أجواء الاحتفال بعيد ميلادها في كواليس فيلم "سلمى" الذي يتم تصويره حاليا.

وبدت سلاف في الصور سعيدة بمفاجئة زملائها لهان كما كتبت في تعليق: "‎شوية صور وصلولي من احتفال فريق فيلم سلمى بيوم ميلادي بتوقيع جميل ودافي (أهل سلمى)، ‎‏‎وانتوا فعلا أهل كفريق عمل، وان شاء الله هالشي ينعكس عالشاشة بفيلم يحبوه الناس ويلامسهم ويحسوا فيه". وأضافت: "وأهل، كأهالي الضيعة الرائعين اللي عم نصور ‎‏‎فيها، وجمالهم من جمال أرضهم وخيرها، ‎‏‎وكمان أهل الفندق اللي نحنا فيه ‎من قائمين وعاملين واللي همهم متلنا عالشغل، ‎‏‎غمرتوني بمحبتكم، وشو حلو شعبنا وطيب وبيلبقله الفرح".