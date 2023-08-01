جويل ماردينيان بفيديو غامض: سأنجو

ومن الواضح ان جويل تحاول إيصال رسائل حول "التخطي" دون الكشف عن تفاصيل ما حدث معها في الفترة الأخيرة، اذ نشرت قبل ساعات مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بحماس.

وأرفقت جويل الفيديو بأغنية "I Will Survive"، الشهيرة التي تعبر عن قوة المرأة وقدرتها على التغلب على الصعاب.

وظهرت جويل في نهاية الفيديو وهي تستعرض عضلات ذراعيها، وجاء في تعليق كتبته على الفيديو: "سأنجو، أعلم أنني سأبقى على قيد الحياة، لدي حياة طويلة لأعيشها".