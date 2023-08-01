جويل ماردينيان بفيديو غامض: سأنجو

ومن الواضح ان جويل تحاول إيصال رسائل حول "التخطي" دون الكشف عن تفاصيل ما حدث معها في الفترة الأخيرة، اذ نشرت قبل ساعات مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بحماس.
وأرفقت جويل الفيديو بأغنية "I Will Survive"، الشهيرة التي تعبر عن قوة المرأة وقدرتها على التغلب على الصعاب.
وظهرت جويل في نهاية الفيديو وهي تستعرض عضلات ذراعيها، وجاء في تعليق كتبته على الفيديو: "سأنجو، أعلم أنني سأبقى على قيد الحياة، لدي حياة طويلة لأعيشها".
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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
تستمر خبيرة الموضة اللبنانية جويل ماردينيان في اثارة الجدل بعد اختفائها عن السوشال ميديا لايام و اخبار انفصالها عن زوجها رجل الاعمال اللبناني كمال قدورة، الا ان صورا ومعلومات جديدة خرجت الى العلن.
تصدر الممثل السوري محمود نصر حديث الجمهور بعد تعرضه لإصابة بالغة بالسكين في مسلسل "كريستال" الذي يلعب فيه دور البطولة بشخصية "جواد".
أثار مقطع فيديو يصوّر ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، أثناء تقديمه شطائر برغر "إيرث شوت" الصديقة للبيئة، إقبالاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. وتم تصوير الأمير وهو يقدم تلك الشطائر على عربة في جنوب العاصمة لندن.