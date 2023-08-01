جويل ماردينيان وزوجها كمال قدورة يظهران معا بعد اخبار انفصالهما

وفي التفاصيل، نشرت جويل، على حسابها عبر انستغرام، صورا جديدة لها خلال اجتماعها ببعض اصدقائها في جلسة مسائية. واللافت ان زوجها كمال ظهر الى جانبها في الصور، الأمر الذي فاجأ الجميع.

واكد عدد من المتابعين ان الصور جاءت كنوع من النفي لكل الاخبار التي انتشرت في الاونة الاخيرة عن انفصالهما بعد تعرضها للخيانة من قبله مع امرأة أخرى.

من جهته، يبدو ان قدروة ايضا يحاول نفي شائعات انفصاله عن جويل على طريقته الخاصة، إذ شارك مقطع فيديو مشابه للفيديو الذي شاركته جويل عبر حسابها في “إنستغرام”، ليؤكد أنهما متواجدان في ذات المكان.