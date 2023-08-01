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فن

جويل ماردينيان وزوجها كمال قدورة يظهران معا بعد اخبار انفصالهما

2023-08-01 | 06:17
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جويل ماردينيان وزوجها كمال قدورة يظهران معا بعد اخبار انفصالهما
جويل ماردينيان وزوجها كمال قدورة يظهران معا بعد اخبار انفصالهما

تستمر خبيرة الموضة اللبنانية جويل ماردينيان في اثارة الجدل بعد اختفائها عن السوشال ميديا لايام و اخبار انفصالها عن زوجها رجل الاعمال اللبناني كمال قدورة، الا ان صورا ومعلومات جديدة خرجت الى العلن.

وفي التفاصيل، نشرت جويل، على حسابها عبر انستغرام، صورا جديدة لها خلال اجتماعها ببعض اصدقائها في جلسة مسائية. واللافت ان زوجها كمال ظهر الى جانبها في الصور، الأمر الذي فاجأ الجميع.

واكد عدد من المتابعين ان الصور جاءت كنوع من النفي لكل الاخبار التي انتشرت في الاونة الاخيرة عن انفصالهما بعد تعرضها للخيانة من قبله مع امرأة أخرى.

من جهته، يبدو ان قدروة ايضا يحاول نفي شائعات انفصاله عن جويل على طريقته الخاصة، إذ شارك مقطع فيديو مشابه للفيديو الذي شاركته جويل عبر حسابها في “إنستغرام”، ليؤكد أنهما متواجدان في ذات المكان.

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جويل ماردينيان وزوجها كمال قدورة يظهران معا بعد اخبار انفصالهما

فن و منوعات

فن

جويل ماردينيان

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