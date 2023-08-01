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فن

نانسي عجرم وفارس كرم ومايا دياب يعايدون الجيش اللبناني: حماة الأرض

2023-08-01 | 06:51
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نانسي عجرم وفارس كرم ومايا دياب يعايدون الجيش اللبناني: حماة الأرض
نانسي عجرم وفارس كرم ومايا دياب يعايدون الجيش اللبناني: حماة الأرض

عايد عدد من الفنانين اللبناني، الجيش اللبناني بعيده، والذي يصادف اليوم الأول من آب، حيث وجهوا له كلمات مؤثرة مشيدين بدوره الاساسي في حماية الوطن.

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كتبت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "حماة الأرض وأهل الشرف وعنوان الوفا .. كل عام وانتو الأبطال اللي منشوف حالنا فيهن!".
بدوره الفنان اللبناني فارس كرم نشر على حسابه عبر تويتر صورة لبزّة الجيش اللبناني، وارفقها بالتعليق التالي: "انشالله بينعاد على كل جندي لابس بدلة الشرف والتضحية والوفاء بالخير والسلام وبايام افضل.. والله يحمي قائد الجيش البطل ويعطيه الصحة.. الجيش اللبناني المؤسسة الشريفة الوحيدة بهالبلد العاطل".
اما الفنانة اللبنانية مايا دياب، فقد غردت قائلة: "عيد الجيش اللبناني يعني عيد لبنان، حماة الوطن والشعب والأرض ، الشرف والتضحية والوفاء .. الله يحمي الجيش اللبناني".
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