نانسي عجرم وفارس كرم ومايا دياب يعايدون الجيش اللبناني: حماة الأرض

عايد عدد من الفنانين اللبناني، الجيش اللبناني بعيده، والذي يصادف اليوم الأول من آب، حيث وجهوا له كلمات مؤثرة مشيدين بدوره الاساسي في حماية الوطن.

