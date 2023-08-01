لين برنجكجي زوجة معتصم النهار تدخل بنوبة ضحك بسبب ابنتهما ساندرا.. هذا ما فعلته

وفي التفاصيل، شاركت لين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو لـ ساندرا بينما كانت الاخيرة جالسة في المنزل مع الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح، وراحت تروي لها حادثة حصلت معها سابقا وتتحدث عن احد الاشخاص باللغة الانكليزية.وقد وثقت لين برنجكجي هذه اللحظة، اذ سُمع في الخلفية صوت ضحكتها حيث دخلت بنوبة ضحك بسبب ما قالته ساندرا.الجدير ذكره ان لين نشرت هذا الفيديو بمناسبة عيد ميلاد ساشا دحدوح، حيث ارفقته بتعليق عايدتها فيه، اذ كتبت: "عيد ميلاد سعيد لحبيبتنا ساشا.. اشتقنا اليك كثيرا".