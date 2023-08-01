لبلبة تتعرض لحادث سير في عزاء ابن حسن يوسف

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A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
كشف الفنان اللبناني راغب علامة لاول مرة، عن حادثة غريبة حصلت بين زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة واحدى معجباته، خلال احدى الحفلات التي احياها راغب في وقت سابق.
فاجأت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، متابعيها على حسابها عبر تويتر، بعد ان نشرت مقطع فيديو يظهر ابنتهما ساندرا وهي تتحدث الانكليزية بطلاقة.
عايد عدد من الفنانين اللبناني، الجيش اللبناني بعيده، والذي يصادف اليوم الأول من آب، حيث وجهوا له كلمات مؤثرة مشيدين بدوره الاساسي في حماية الوطن.