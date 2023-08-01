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فن

لبلبة تتعرض لحادث سير في عزاء ابن حسن يوسف

2023-08-01 | 11:04
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لبلبة تتعرض لحادث سير في عزاء ابن حسن يوسف
لبلبة تتعرض لحادث سير في عزاء ابن حسن يوسف

تعرضت الفنانة المصرية لبلبة، لحادث سير قوي خلال حضورها عزاء ابن الفنان المصري حسن يوسف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الحادث، حيث ظهرت لبلبة من داخل سيارتها وهي تشعر بتوتر شديد على اثر الحادث، وراحت تعتذر من الامرأة التي وقع الحادث بينهما، معبرة عن اسفها الشديد.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين ابدوا تعاطفهم الكبير مع لبلبة، متمنيين لها السلامة ومعبرين عن حبهم الكبير لها.
لبلبة تتعرض لحادث سير في عزاء ابن حسن يوسف

فن و منوعات

فن

لبلبة

حسن يوسف

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