ساشا دحدوح تحتفل بعيد ميلادها مع ابنتيها التوأم وجمالهما حديث المتابعين

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A post shared by Sacha Dahdouh ساشا دحدوح (@sachadahdouh)
A post shared by Sacha Dahdouh ساشا دحدوح (@sachadahdouh)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة برفقة والدتها خلال حضورهما احدى المناسبات العائلية، في اول ظهور علني للاخيرة.
فُجع الوسط الفني المصري اليوم، بوفاة الفنان محمد الوزير، صاحب أغنية "يلا نرقص".
احتفلت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، بعيد ميلاد ابنها علي، والذي صادف بعد ايام قليلة من عيد ميلادها، ذلك بصورة جمعتهما نشرتها على حسابها عبر انستغرام، عبرت من خلالها عن حبها الكبير لابنها وفخرها به وبكل ما حققه من نجاحات.