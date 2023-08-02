ساشا دحدوح تحتفل بعيد ميلادها مع ابنتيها التوأم وجمالهما حديث المتابعين

ونشرت ساشا مقطع فيديو يوثق لحظة احتفال ابنتيها التوأم بعيد ميلادها، إذ ظهرت بالفيديو وهي تحتضنهما وتقبلهما، وأمامهم قالب حلوى كُتب عليه: "عيد ميلاد سعيد ساشا".وقد أرفقت ساشا دحدوح الفيديو بتعليق أكدت فيه أن العيد الحقيقي بالنسبة لها هو سلامة عائلتها وحب الناس والأصدقاء، اذ كتبت: "يا رب بشكرك على هالنعمة بحياتي.. العيد إني شوف اللي بحبن بخير وسلامة العيد إني كون مع عيلتي ومحاطة بناس وأصدقاء حقيقيين"، مضيفة: "العيد هو إنو كل سنة حقق خطوة نجاح كنت دايما أحلم إنو حققها".هذا وتوجهت ساشا بالشكر لجميع الأشخاص الذين قدموا لها التهاني والمعايدات بهذه المناسبة، قائلة: "بتشكركم على معايداتكن وأمنياتكن ودعواتكن اللي بعرف إنها طالعة من القلب".