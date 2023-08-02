زوج سيرينا ويليامز يكشف عن جنس مولودهما المنتظر بطريقة غريبة

وفي التفاصيل، استعان أليكسيس بطائرات درون مضيئة لتنفيذ المهمة، حيث اختار في البداية قالب كيك أصفر ليكون لونًا حياديًا للجنسين، مُشيرًا إلى أن زوجته ستصدم لدى تقطيعه، فهو لا يتضمن أي لون آخر سوى الأصفر، إذ ستعتقد أنه فشل في المهمة الوحيدة التي مُنحت له.وفور تقطيع ويليامز لقالب الكيك، طلب زوجها من "الدي جي" إصدار بعض الموسيقى، وأشار على الجميع بالنظر إلى السماء التي أضيئت بطائرات درون، شكلت كلمة "فتاة"، ليتم الكشف عن جنس المولود.وبدا واضحًا أن سيرينا، كانت من فريق اللون الوردي لدى وصولها إلى حفل كشف جنس المولود الجديد، إذ ارتدت تنورة قصيرة مخططة باللونين الوردي والأبيض، نسَّقته مع تيشيرت قصير باللون الأبيض.