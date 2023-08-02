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فن

منة شلبي توجه رسالة شديدة اللهجة للشامتين بوفاة نجل حسن يوسف

2023-08-02 | 05:10
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منة شلبي توجه رسالة شديدة اللهجة للشامتين بوفاة نجل حسن يوسف
منة شلبي توجه رسالة شديدة اللهجة للشامتين بوفاة نجل حسن يوسف

وجَّهت الممثلة المصرية منة شلبي، رسالة شديدة اللهجة للشامتين بوفاة نجل الفنان المصري حسن يوسف وشمس البارودي، والذين أشاروا إلى أن غرق عبدالله يوسف هو انتقام إلهي من والده.

ونشرت منة على حسابها عبر تويتر، تغريدة قالت فيها: "أرجو أن لا نشمت في مصيبة أحد لأنها كلها ابتلاء وأقدار من الله"، مضيفة: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. أتوجه بكامل الحزن والأسي للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي والاسرة الكريمة بخالص التعازي، ووهبهم الله الصبر والسلوان وأعانهم الله على مصابهم.. اللهم احتسبه عندك شهيدًا في الجنه إن شاء الله.. أرجو قراءة الفاتحه".
هذا وقد أوضحت منة شلبي أن كلام المرء يعكس ما في داخله، خاتمة تغريدتها بالقول: "وبالبلدي كده اللي عنده كلمه طيبه يقولها واللي عنده كلمه خبيثه فهي تدل علي قلبه و فكره فقط".
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