سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها علي وشكران مرتجى تعلق

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A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة برفقة والدتها خلال حضورهما احدى المناسبات العائلية، في اول ظهور علني للاخيرة.
فُجع الوسط الفني المصري اليوم، بوفاة الفنان محمد الوزير، صاحب أغنية "يلا نرقص".
وجَّهت الممثلة المصرية منة شلبي، رسالة شديدة اللهجة للشامتين بوفاة نجل الفنان المصري حسن يوسف وشمس البارودي، والذين أشاروا إلى أن غرق عبدالله يوسف هو انتقام إلهي من والده.