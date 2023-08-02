سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها علي وشكران مرتجى تعلق

وقد ارفقت سلاف الصورة بالتعليق التالي: " شايف السما شو بعيدة.. بعد السما بحبك.. وشايف البحر شو كبير.. قد البحر بحبك"، مضيفة: "علي .. ‎كل سنة وكل لحظة وانت عالي متل السما باخلاقك وعلمك وانت بحر من الحب والفرح والرضا".الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ سلاف وعائلتها، كما تمنوا لابنها علي عاما سعيدا مليئا بالنجاح والتفوق.ابرز المتفاعلين مع المنشور كانت الممثلة السورية شكران مرتجى، التي علقت على الصورة قائلة: "الله يخليلك ياهن ويخليكي الهم".