بيكيه يتعرض لموقف محرج بسبب شاكيرا ويهاجم هؤلاء: أنتم نكرة!

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ بيكيه بعد صعوده إلى مسرح الملهى الليلي للاحتفال بنهاية بطولة دوري الملوك، حيث فوجئ بردة فعل الجمهور الذي صرخ بصوت عال باسم شاكيرا.وتوجَّه بيكيه بكلمات قاسية إلى الجمهور، بعد أن فقد أعصابه، قائلًا: "أنا بطل العالم.. وأنتم نكرة.. اذهبوا وافعلو شيئًا في حياتكم".الجدير ذكره انه منذ انفصال بيكيه عن شاكيرا وهو يتعرَّض لمواقف محرجة من الجمهور، سواء أكان في الطرقات أم حتى خلال حضوره لمباريات كرة القدم أو السلة، وكذلك خلال رحلاته السياحية أو استجمامه على البحر بين الأشخاص.