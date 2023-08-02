بيكيه يتعرض لموقف محرج بسبب شاكيرا ويهاجم هؤلاء: أنتم نكرة!

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A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)
A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)
تعرضت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك لهجوم قوي بسبب ما قالته عن تصريحها عن المثلية الجنسية خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي علي ياسين في "كتاب الشهرة"، وكذلك ما قالته مؤخرا بأن "انسألت من واحد غبي وعم رد على قد الغباء".
تصدر اسم الممثل السوري محمود نصر والممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة 25 من مسلسل كريستال الذي يشاركان في بطولته الى جانب نخبة من اهم الممثلين اللبنانيين والسوريين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة برفقة والدتها خلال حضورهما احدى المناسبات العائلية، في اول ظهور علني للاخيرة.