محمود نصر وستيفاني عطالله حديث الجمهور بسبب ما فعلاه في "كريستال"

وقد شهدت الحلقة الكثير من لحظات الفرح التي جمعت بين الدكتور جواد الذي يجسد شخصيته الممثل محمود نصر، و"فاي" التي تلعب دورها ستيفاني عطالله، خصوصا بعد ان توجهت "فاي" الى المطار بعدما قرر السفر إلى نيويورك بسبب شدة تعلقه بها، وكونها قررت الزواج من "أوس".الا ان ما حصل هو انه تم اعتقال خطيبها "أوس" بتهمة الاعتداء على احدى الممثلات في المسلسل في ليلة زفافهما، فتوجهت فاي الى المطار ومنعت سفر جواد، ليركض هو باتجاهها ويعترف بحبه لها فبادلته هي المشاعر نفسها وسط أجواء رومانسية تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.