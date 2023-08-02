بعد تعرضها للهجوم بسبب علي ياسين.. باميلا الكيك ترد وتوضح
تعرضت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك لهجوم قوي بسبب ما قالته عن تصريحها عن المثلية الجنسية خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي علي ياسين في "كتاب الشهرة"، وكذلك ما قالته مؤخرا بأن "انسألت من واحد غبي وعم رد على قد الغباء".
كلمة باميلا تلك عرضتها للانتقاد والهجوم، لتخرج عن صمتها وترد موضحة انها لم تقصد علي ياسين شخصيا بكلمة "غبي" انما كل "صحافي" يطمح فقط الى "السكوب".
هذا واكدت باميلا انها لن تقبل بأن تكون ضيفة اي برنامج إلا إذا كان يبث مباشرة على الهواء دون ان يخضع للمونتاج، كي لا يتم تحوير كلامها.