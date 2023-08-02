بعد تعرضها للهجوم بسبب علي ياسين.. باميلا الكيك ترد وتوضح

كلمة باميلا تلك عرضتها للانتقاد والهجوم، لتخرج عن صمتها وترد موضحة انها لم تقصد علي ياسين شخصيا بكلمة "غبي" انما كل "صحافي" يطمح فقط الى "السكوب".هذا واكدت باميلا انها لن تقبل بأن تكون ضيفة اي برنامج إلا إذا كان يبث مباشرة على الهواء دون ان يخضع للمونتاج، كي لا يتم تحوير كلامها.