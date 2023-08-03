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فن

تامر حسني يوجه رسالة لـ منتقدي فيلم "تاج" ويشكر ياسمين عز

2023-08-03 | 02:50
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تامر حسني يوجه رسالة لـ منتقدي فيلم &quot;تاج&quot; ويشكر ياسمين عز
تامر حسني يوجه رسالة لـ منتقدي فيلم "تاج" ويشكر ياسمين عز

وجه الفنان المصري تامر حسني رسالة لمنتقدي فيلمه "تاج"، الذي يُعرض حاليًا في السينما بشأن اتهامه بتزوير أرقام إيرادته، ووصفهم بأنهم "لجان مأجورة"، موجهًا شكره للإعلامية ياسمين عز بعد دفاعها عنه.

وفي التفاصيل، نشرتامرعبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر إنستغرام، رسالة جاء فيها: "زمن غريب والله، بنلوم المجتهد إللي بيألف وبيخرج، وسايبين الكسلان، وضعاف النفوس، يكفيني شرفًا أن فيلم بحبك صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية دوليًا".
وتابع الفنان المصري: "فيلم تاج تم بيعه بنجم شباك 1 مش تجميعة نجوم، ودي حاجة تحسب للفيلم، وبعملها كل سنة الحمدلله، وکونه نوعًا جديدًا للسينما العربية يحسب للفيلم برضه، الفيلم الحمد لله تم توزيعه النهاردة عالميًا، أكيد دي حاجات بتزعل بعض ضعاف النفوس.. ولكن واقعها على الناس العقلاء جميلة إللي بيتمنوا الخير لابن بلدهم، وإللي حاجة زي كده بتشجعهم إنه مفيش مستحيل، ولا يمكن نبقى حافظين مش فاهمين".
وأضاف تامر حسني: "أحب أطمنك يا ياسمين (الإعلامية المصرية ياسمين عز) إنه لا يصح إلا الصحيح، وخلي بالك الجمهور ذكي جدًا، ويمكن بسبب الحملات الساذجة دي الجمهور زاد طلبه على الفيلم، لأنه الحملات زادت فضول الناس إنها تروح الفيلم عشان تحكم بنفسها، ولما راحوا عجبهم الفيلم، بدليل إيراداته الضخمة".
واختتم الفنان لمصري تامر حسني رسالته، قائلًا: "بالمرة نشيل من على شركة الإنتاج بند الدعاية عشان مكلف أوي، بصراحة ونسيبه على المغيوظين هما يدفعوه، ربنا ما يقطعلهم عادة، أحب أفرحك أكتر يا ياسمين فيلمي إللي جاي تصويري كمان، شكرًا لدفاعك عن الحق يا أحلى ياسمين".
 
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