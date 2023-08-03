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فن

اليكم حقيقة انفصال الأمير هاري وميغان ماركل

2023-08-03 | 02:58
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اليكم حقيقة انفصال الأمير هاري وميغان ماركل
اليكم حقيقة انفصال الأمير هاري وميغان ماركل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات متعلقة بالزوجين هاري وميغان ماركل، تحدثت عن تهديدات تحاصر مستقبلهما كزوجين بعدما تردد أن هناك خلافات وتوترات قائمة بينهما في الوقت الحالي.

وفي التفاصيل ظهرا الزوجان في الفيديو وهما يتبادلان الابتسامات خلال جلوسهما جنبا إلى جنب، حيث بدت الأمور بينهما على ما يرام خلال تحدثهما أمام الكاميرا، وذلك في أول ظهور علني لهما منذ عدة أسابيع.
وشوهد الزوجان وهما يجلسان سويا في حديقة منزلهما المشمسة بمنطقة مونتيسيتو (شرق مدينة سانتا باربارا) وهما يقدمان التهنئة عبر الهاتف للفائزين بمنح خاصة في مجال التكنولوجيا.
ونوهت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها الزوجان وسط تكهنات متصاعدة بشأن مستقبلهما في هوليوود وما يتردد عن وجود خلافات بينهما فيما وراء الكواليس.
https://youtu.be/kpQedFzmul0
 
 
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