جيسيكا عازار تستمتع بوقتها برفقة زوجها وابنها فهد في موناكو.. فيديو عفوي لهم

وفي التفاصيل، وثقت جيسيكا على حسابها الخاص عبر "انستغرام"، في الفيديو اللحظات الجميلة التي قضتها برفقة زوجها محمد صوفان وابنهما "فهد" خلال قضاء إجازة صيفية في جنوب فرنسا".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع الفيديو، وانهالت التعليقات من المشاهير والجمهور مشيدين بجمال ابنها فهد، وجاءت على الشكل التالي: " تبارك الرحمن الله يحميلك. ياه"، " يخليلك عيلتك الحلوة".
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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
أخطأ الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بإسم الفنان المصري هاني شاكر، خلال تكريمه في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، والذي يقام في الاردن تحت شعار "ويستمر الفرح".
عاد اسم الفنان اللبناني زياد برجي ليتصدر حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قاله من جديد عن ازمته مع الفنانة اللبنانية اليسا في ما يتعلق بأغنية "وبطير" والدعاوى القضائية بينهما.
تصدر اسم الطفلة اللبنانية نايا حنا، ابنة السبع سنوات، في الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضها لاصابة مباشرة برصاصة طائشة خلال وجودها في المدرسة الصيفية، بينما كانت تلعب وتلهو مع اصدقائها.