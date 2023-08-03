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فن

جيسيكا عازار تستمتع بوقتها برفقة زوجها وابنها فهد في موناكو.. فيديو عفوي لهم

2023-08-03 | 07:06
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جيسيكا عازار تستمتع بوقتها برفقة زوجها وابنها فهد في موناكو.. فيديو عفوي لهم
جيسيكا عازار تستمتع بوقتها برفقة زوجها وابنها فهد في موناكو.. فيديو عفوي لهم

نشرت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار مقطع فيديو طريف مع زوجها رجل الأعمال ال الأعمال اللبناني محمد صوفان وابنها الوحيد فهد في موناكو.

 

   وفي التفاصيل، وثقت جيسيكا على حسابها الخاص عبر "انستغرام"، في الفيديو اللحظات الجميلة التي قضتها برفقة زوجها  محمد صوفان وابنهما "فهد" خلال قضاء إجازة صيفية في جنوب فرنسا".

وتفاعل رواد  مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع الفيديو، وانهالت التعليقات من المشاهير والجمهور مشيدين بجمال ابنها فهد، وجاءت على الشكل التالي: " تبارك الرحمن الله يحميلك. ياه"، " يخليلك عيلتك الحلوة".

 
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