جيسيكا عازار تستمتع في وقتها برفقة زوجها وابنها فهد في موناكو.. فيديو عفوي لهم

وفي التفاصيل، وثقت جيسيكا على حسابها الخاص عبر "انستغرام"، في الفيديو اللحظات الجميلة التي قضتها برفقة زوجها محمد صوفان وابنهما "فهد" خلال قضاء إجازة صيفية في جنوب فرنسا".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع الفيديو، وانهالت التعليقات من المشاهير والجمهور مشيدين بجمال ابنها فهد، وجاءت على الشكل التالي: " تبارك الرحمن الله يحميلك. ياه"، " يخليلك عيلتك الحلوة".
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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها برفقة والديها، معبرة عن حبها الكبير لهما.
أثارت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز حالة من الجدل بن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث ظهور لها.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان المصري عمرو دياب مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل خلال تواجدهما في الساحل الشمالي في مصر.