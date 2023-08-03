جيسيكا عازار تستمتع في وقتها برفقة زوجها وابنها فهد في موناكو.. فيديو عفوي لهم

وفي التفاصيل، وثقت جيسيكا على حسابها الخاص عبر "انستغرام"، في الفيديو اللحظات الجميلة التي قضتها برفقة زوجها محمد صوفان وابنهما "فهد" خلال قضاء إجازة صيفية في جنوب فرنسا".