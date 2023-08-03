جينيفر لوبيز تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل نشرت جينيفير صورة جديدة لها عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت وهي في غرفة التصوير مرتدية ملابس داخليّة مثيرة باللون الأزرق.
واستعرضت جسدها الرشيق وعلّقت على الصورة بما معناه: “صباح الخير أتمنى لكم أسبوعاً جميلاً”.
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