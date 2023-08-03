جينيفر لوبيز تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. هكذا بدت

تصدر اسم الطفلة اللبنانية نايا حنا، ابنة السبع سنوات، في الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضها لاصابة مباشرة برصاصة طائشة خلال وجودها في المدرسة الصيفية، بينما كانت تلعب وتلهو مع اصدقائها.

