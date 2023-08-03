كايلي جينر تنفصل عن حبيبها بعد 7 أشهر.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، ذكر موقع Life & Style أن انفصال كايلي وتيموثي جاء بعد 7 أشهر من المواعدة، مشيرة إلى أن نجمة تلفزيون الواقع أخبرت المقربين منها أن العلاقة تلاشت بشكل طبيعي، لأنهما منشغلان ويتناقلان باستمرار.فيما ذكرت مصادر أخرى أن تيموثي شالاميت هو من هجر كايلي جينر، مضيفة أن الأخيرة كانت تعتبرها علاقة غير رسمية، وكان تيموثي أول شخص قضت وقتًا معه بعد انفصالها عن مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت، حتى أنها عرّفته على عائلتها.

كما يأتي الإعلان عن القرار بعد أيام من مهاجمة "سكوت"، والد أبناء كايلي جينر، لها في إحدى أغاني ألبومه الجديد، بسبب مواعدتها لتيموثي شالاميت.