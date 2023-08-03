نايا حنا ابنة الـ 7 سنوات ضحية الرصاص الطائش وباسم مغنية يعلق

تصدر اسم الطفلة اللبنانية نايا حنا، ابنة السبع سنوات، في الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضها لاصابة مباشرة برصاصة طائشة خلال وجودها في المدرسة الصيفية، بينما كانت تلعب وتلهو مع اصدقائها.



وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الاصابة جاءت بسبب قيام بعض الاشخاص بإطلاق النار في الجو ابتهاجا بعد نجاحهم في الامتحانات الرسمية، ما ادى الى وفاة نايا على الفور.

وبعد انتشار الخبر، تداول المتابعون صورة الراحلة، حيث كتبت احدى المغردات: "يا رب رحمتك ؛ نايا حنا كانت عم تلعب مع رفقاتها بـ colonie بمدرسة القلبين الأقدسين بالحدث .. فجأة وقعت على الأرض نيتجة اصابتها من انسان بلا مسؤولية وبلا دماغ عم يحتفل بنجاح حدا من ولادو".

وتابعت: "با ربي رحمتك .. نايا عمرها ٧ سنوات.. وحيدة عند أهلها.. شو ذنبها تنصاب برصاصة طايشة !"، مضيفة: "كل الصلاة لالله يشفيها والله يكسر إيدين كل واحد ما بيعرف مين ممكن يأذي .. حاسبوا شي مرة الفاعل بلا وسايط تيكونوا درس لغيرهم".

من جهته الممثل اللبناني باسم مغنية اعاد نشر التغريدة، وعلق عليها بالقول: "نجح طفله قتل طفل آخر، الأول يحمل شهادة نجاح والثاني يحمل شهادة وفاة".