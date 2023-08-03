زياد برجي يعلق مجددا على ازمته مع اليسا: كنت رح فوت عالحبس

عاد اسم الفنان اللبناني زياد برجي ليتصدر حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قاله من جديد عن ازمته مع الفنانة اللبنانية اليسا في ما يتعلق بأغنية "وبطير" والدعاوى القضائية بينهما.



وعلى هامش حفله في سوريا امس، عقد زياد مؤتمرا صحافيا تطرق خلاله الى خلافه مع اليسا، اذ قال إن الانسان عندما يؤمن ان لديه حقا معينا لا يتخلى عنه، ومن المستحيل الا يسترد حقه"، مؤكدا ان الاغنية هي حقه وصناعته ونتاج احاسيسه وتجربته وحبه لحبيبته وزوجته، وكذلك نتاج عمل بينه وبين شريكه في الفن الشاعر احمد ماضي في مسيرة طويلة.

وتابع زياد: "اللي بدي وصله انو ما حدا يترك حقه.. قعدت مع حالي وراجعت حالي، ولقيت انو انا من اول ما ابتديت فعلا عم بعطي اغاني من نص قلبي لكل النجوم اللي اشتغلت معن، وبتشرف اني اشتغلت مع قسم منن ومش كلن"، مضيفا: "عطيت اغنية لـ سلطان الطرب جورج وسوف وصرت نجم، وبس عطيت اغنية لغير ناس كنت رح فوت على الحبس".