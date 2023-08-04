فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

وفي التفاصيل، نشرت هبة صورة لها من داخل المستشفى، على حسابها الخاص عبر "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: "يا جماعة محدش ياكل من المطعم ده، أنا ودهب أكلنا إمبارح منه واحنا لسة خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء".

من ناحيته حذر الفنان محمد محسن زوج هبة ووالد دهب، الجمهور من التعامل مع المطعم الشهير، حيث نشر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة لابنته دهب في المستشفى وعلق عليها قائلاً: "احذروا ..... ! هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم إمبارح بسبب أكل المطعم وطول الليل في المستشفى. حبيت أقولكم تحذروه وتتجنبوه لأن دي مش أول مرة. هم الحمد لله بقوا كويسين دلوقت والحمد لله على كل شيء".