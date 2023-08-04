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فن

هنا الزاهد تكشف لأول مرة عن تعرضها للتنمر في طفولتها.. هذا ما قالته

2023-08-04 | 04:37
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هنا الزاهد تكشف لأول مرة عن تعرضها للتنمر في طفولتها.. هذا ما قالته
هنا الزاهد تكشف لأول مرة عن تعرضها للتنمر في طفولتها.. هذا ما قالته

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد، أن أكثر ما كان يزعجها في طفولتها هو التنمر على صوتها، وأنه لا يتناسب مع شكلها معيدةً بذلك للأذهان الهجوم الذي تعرض له زوجها الفنان أحمد فهمي إثر تعليقه على صوتها في لقاء تلفزيوني قبل أيام.

وفي التفاصيلن قالت هنا خلال حلولها ضيفة ضيفةً على برنامج "تفاعلكم" إنها كانت تنزعج من التعليقات التي تخص صوتها، حتى وصل بها الأمر في بعض الأحيان للبكاء، لكنها فيما بعد شعرت أنه نقطة قوة في شخصيتها، إذ ساعدها على المشاركة بأعمال فنية كثيرة والظهور بشكل عفوي للغاية.

 وقبل أيام، كان قد قال زوجها  أحمد فهمي في لقاء اعلامي لدى سؤاله عن زوجته، ردّ بالقول إن صوتها لا يتناسب مع شكلها الجميل، "صوت مش لايق على الشكل، شكل باربي على صوت علي الشريف".

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فن و منوعات

فن

هنا الزاهد

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