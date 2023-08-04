نجوى كرم ومايا دياب ونادر الاتات وغيرهم عن ذكرى 4 آب: لن ننسى

في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، استذكر عدد من الفنانين اللبنانيين هذا اليوم المشؤوم وعبروا عن حزنهم الشديد لما حصل، مؤكدين انهم لن ينسوا ما حصل.



الفنانة اللبنانية نجوى كرم، نشرت في تغريدة على حسابها عبر تويتر، اغنيتها بعنوان "بيروت": "انطوت السنين.. فاجعة لا تُنتسى.. الله يرحم شهدائنا الأبرار".

بدورها، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، نشرت مقطعا من اغنيتها "يا بيروت"، وارفقتها بالتعليق التالي: "يا بيروت .. صعب ننسى والأصعب نشفى".

أما الفنانة اللبنانية مايا دياب، نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن هذه اللحظة الاليمة، معلقة عليه بالقول: "لن ننسى".

هذا ونشر الفنان اللبناني نادر الاتات مقطع فيديو يتضمن اغنية "لبيروت"، وعلق عليه بالقول: "٣ سنين.. لا الجرح راح ولا وجعو قلّ ولا أثرو خفّ.. الرحمة لأرواح ضحايا ٤ آب".