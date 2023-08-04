تطورات في حالة سيلين ديون الصحية وشقيقتها تكشف التفاصيل

وفي حديثها لـ Le Journal de Montreal عبر SheMazing ، قالت كلوديت إن سيلين تتلقى الرعاية من أختهما ليندا وتعمل عن كثب مع باحثين متخصصين في الحالة النادرة، كاشفة: "لا يمكننا العثور على أي دواء فعال، لكن الأمل مهم".وتابعت كلودين ديون: "أعتقد بصدق أنها بحاجة للراحة في الأغلب.. إنها تحاول دائمًا أن تكون الأفضل في كل الأمور والأفضل في مجالها.. في مرحلة ما، يحاول قلبك وجسدك إخبارك بشيء ما. من المهم الاستماع إليه."الجدير ذكره أن متلازمة الشخص المتيبس هي حالة عصبية غير قابلة للشفاء تؤدي إلى تقلصات عضلية لا يمكن السيطرة عليها، وهو مرض يؤثر على واحد فقط من كل مليون شخص.