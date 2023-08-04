نانسي عجرم عن حادثة مرفأ بيروت: الوجع بكل سنة بيكون أكبر

لا تزال قضية الطفلة اللبنانية نايا حنا، ابنة السبع سنوات، تتفاعل بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لاصابة في الرأس خلال وجودها في المدرسة الصيفية أمس، وذلك بعد ان اقدم عدد من الاشخاص على اطلاق النار ابتهاجا بنجاحهم ونجاح اولادهم في الامتحانات الرسمية.

