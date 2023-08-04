نانسي عجرم عن حادثة مرفأ بيروت: الوجع بكل سنة بيكون أكبر
احياءً لذكرى انفجار مرفأ بيروت، والتي تصادف اليوم 4 اب، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على حسابها عبر تويتر، صورة تظهر العلم اللبناني ومرفأ بيروت بعد الانفجار والدمار الذي حل به، معبرة عن حزنها لما حصل ومؤكدة ان الوجع يزداد كل سنة.
وقد ارفقت نانسي الصورة بالتعليق التالي: "لأنو ما شفينا ولا نسينا والوجع بكل سنة بيكون أكبر.. لا صوتنا بيضعف ولا أملنا بالحقيقة بيخفّ".
وتابعت نانسي عجرم: "رح نبقى نطالب بالعدالة ثم العدالة ثم العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت من ٤ آب ولآخر نفس فينا".