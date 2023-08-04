وفاة والدة زوج يسرا وهي تنعاها بكلمات مؤثرة

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A post shared by Youssra يسرا (@youssra)
A post shared by Youssra يسرا (@youssra)
احتفل الفنان المصري تامر هجرس بخطوبة ابنته تمارا، ضمن أجواء عائلية بسيط
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم الممثلة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات بعد ان انتشرت اخبار تفيد بانها توفيت نتيجة تعاطيها لادوية اعصاب.
لا تزال قضية الطفلة اللبنانية نايا حنا، ابنة السبع سنوات، تتفاعل بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لاصابة في الرأس خلال وجودها في المدرسة الصيفية أمس، وذلك بعد ان اقدم عدد من الاشخاص على اطلاق النار ابتهاجا بنجاحهم ونجاح اولادهم في الامتحانات الرسمية.