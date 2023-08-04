نانسي عجرم تتعرض لموقف طريف خلال حفلها في بيروت

وقدمت نانسي في الحفل اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والمتنوعة بين الحماسية والرومنسية، حيث تفاعل معها الحضور بشكل كبير وراحوا يرددون كلمات الاغنيات ويرقصون على انغامها، معبرين عن سعادتهم الشديدة.وفي الحفل، فاجأ اعضاء الفرقة الموسيقية بالعزف امام نانسي على المسرح، الا انها لم تنتبه لوجودهما، ما ادى الى شعورها بالخوف فور رؤيتهما، اذ قالت لهما بكل عفوية: "نقزتوني" ومن ثم دخلت في نوبة ضحك على المسرح.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين ابدوا اعجابهم بعفوية نانسي على المسرح، معبرين عن حبهم الكبير لها.