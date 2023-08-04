الطفلة نايا حنا تصارع الحياة بعد تعرضها لرصاصة بالرأس.. تفاصيل وضعها الصحي الى العلن

الجديد في القضية هو ما أعلنه رئيس بلدية الحدث جورج عون، حيث طلب من كهنة رعايا الحدث رفع الصلوات على نية شفاء الطفلة نايا حنا التي أصابتها رصاصة طائشة وهي في ملعب مدرسة القلبين الأقدسين في الحدث.هذا وكشف عون في حديث لـ الوكالة المركزية، ان طبيًا الوضع الحالي لـ نايا بالغ الصعوبة، بعدما استقرت الرصاصة في رأسها"، مضيفا: "ننتظر رحمة إلهية لتستعيد وعيها.. حالتها خطرة جدًا.. وطلبتُ من كهنة الرعايا الصلاة بدءا من اليوم حتى الأحد على نية نايا الموجودة اليوم في غرفة العناية الفائقة في مستشفى قلب يسوع".وختم رئيس بلدية الحدث كلامه بالقول: "أغتنمها مناسبة لإطلاق صرخة إلى ضمير كل إنسان في لبنان للكف عن إطلاق النار في المناسبات، بحيث يقضي على أناس أبرياء اختاروا البقاء في لبنان".