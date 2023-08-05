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فن

لماذا اشترط جورج وسوف وجود ستارة سوداء في مهرجان جرش؟

2023-08-05 | 04:45
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لماذا اشترط جورج وسوف وجود ستارة سوداء في مهرجان جرش؟
لماذا اشترط جورج وسوف وجود ستارة سوداء في مهرجان جرش؟

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور، وجود ستارة سوداء كبيرة تم استخدامها قبل حفل سلطان الطرب جورج وسوف في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، الذي يقام تحت شعار "ويستمر الفرح".

وتساءل الجمهور عن السبب وراء استخدام الستارة قبل دخول جورج وسوف، مع الاشارة الى ان سلطان الطرب غنى وهو جالسا طوال الوقت.

في هذا السياق، قال مصدر مسؤول في مهرجان جرش لـ"العربية"، ان جورج وسوف اشترط من اللجنة التنظيمية وجود هذه الستارة الكبيرة لحظة دخوله إلى المسرح، حيث أبدى رغبته في أن يكون هناك بعض الخصوصية حتى يستقر على المقعد المخصص له، كي لا يقلق جمهوره على وضعه الصحي.

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جورج وسوف

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