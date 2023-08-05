اصالة تعايد ابنتها شام الذهبي بناسبة عيد ميلادها: يا مثالية

ونشرت اصالة عبر حسابها صورة لابنتها، وكتبت في تعليق: "عالمي حنونتي بجنون حبيبتي الأغلى، كل سنة وانتي نور حياتنا ومصدر فخري، أمي وبنتي وأختي ورفيقتي وحياتي كلها، شامي بنت الشام (وهيك بدلعه بجملة مو بكلمة)، كل سنة وانتي بخير يا كل الخير، يا مثالية يا ذكية يا حنونة يا دنيتي".
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A post shared by Assala (@assala_official)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان للبناني راغب علامة خلاله حديثة مع et" بالعربي".
تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني لهجوم من أحد المتابعين متهما اياها بالاستيلاء على فيلا تطليقها لترد الاخيرة عليه.
احتفلت الفنانة المصرية ثراء جبيل بخطوبتها من مختار الديناري، نجم مسلسل "ريفو"، وسط أجواء عائلية، بعدما أعلنت ارتباطها الخميس.