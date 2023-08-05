اصالة تعايد ابنتها شام الذهبي بناسبة عيد ميلادها: يا مثالية

ونشرت اصالة عبر حسابها صورة لابنتها، وكتبت في تعليق: "عالمي حنونتي بجنون حبيبتي الأغلى، كل سنة وانتي نور حياتنا ومصدر فخري، أمي وبنتي وأختي ورفيقتي وحياتي كلها، شامي بنت الشام (وهيك بدلعه بجملة مو بكلمة)، كل سنة وانتي بخير يا كل الخير، يا مثالية يا ذكية يا حنونة يا دنيتي".