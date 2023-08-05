هكذا احتفل خالد سليم بعيد ميلاد زوجته

وشارك خالد على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" صورًا رومانسية تجمعه بزوجته، ظهر فيها وهو يحتضنها ويقبّلها على جبينها، وأرفقها بالتعليق التالي: "عيد ميلاد سعيد لأفضل إنسانة.. عيد ميلاد سعيد يا كل ما أملك.. أحبك".
كما أكد أن زوجته أفضل النِّعم التي حصل عليها في حياته، مضيفًا: "أنت أفضل شيء حدث لي على الإطلاق".
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A post shared by Khaled Selim | خالد سليم (@khaledselimofficial)
A post shared by Khaled Selim | خالد سليم (@khaledselimofficial)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان للبناني راغب علامة خلاله حديثة مع et" بالعربي".
تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني لهجوم من أحد المتابعين متهما اياها بالاستيلاء على فيلا تطليقها لترد الاخيرة عليه.
احتفلت الفنانة المصرية ثراء جبيل بخطوبتها من مختار الديناري، نجم مسلسل "ريفو"، وسط أجواء عائلية، بعدما أعلنت ارتباطها الخميس.