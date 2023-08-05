هكذا احتفل خالد سليم بعيد ميلاد زوجته

وشارك خالد على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" صورًا رومانسية تجمعه بزوجته، ظهر فيها وهو يحتضنها ويقبّلها على جبينها، وأرفقها بالتعليق التالي: "عيد ميلاد سعيد لأفضل إنسانة.. عيد ميلاد سعيد يا كل ما أملك.. أحبك".

كما أكد أن زوجته أفضل النِّعم التي حصل عليها في حياته، مضيفًا: "أنت أفضل شيء حدث لي على الإطلاق".