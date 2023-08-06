راغب علامة يوقف حفله في قرطاج لاستقبال امراة مصابة بالسرطان

ووسط تفاعل الجمهور اللافت مع راغب علامة، قدم الفنان اللبنانية عدد كبير من اغنياته القديمة والجديدة لمدة ساعات، الا ان تصرفا مميزا من راغب استوقف الجمهور.

وفي التفاصيل انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، ظهر فيه راغب علامة في لقطة مؤثرة، اذ اوقف عرضه في قرطاج لاستقبال امراة تونسية مريضة بالسرطان أصرت على التقاط صورة معه.

فما كان من راغب الا ان ركع على المسرح واستقبلها بفرحة، ما دفع السيدة الى اخذ الميكروفون من راغب والتعبير عن مدى سعادتها للالتقاء به وانها خرجت من عملية جراحية صعبة وكانت تتمنى ان يمد الله بعمرها حتى تتمكن من المشاركة بحفله.

وكان لافتا ايضا ان راغب دعا ابنه خالد للالقاء التحية على السيدة والركوع لتحيتها، فحضر الاخير مسرعا وحذا حذو والده.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو المنتشر، مشيدين بتصرف راغب وابنه الانساني ومتمنيين على باقي الفنانيين ان يحذوا حذوهما.