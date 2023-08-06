نوال الزغبي تسقط في حوض السباحة .. اليكم ما حصل معها

وفي التفاصيل، قامت تيا ديب، ابنة نوال بتنفيذ مقلب طريف بوالدتها اذ قامت باستدراجها الى حافة حوض السباحة وغمرها بحنان ثم رميها فجأة في المسبح.
وبدت تعابير الصدمة واضحة على وجه نوال التي رمت بالكوب الذي كانت تحمله بالماء وصرخت اثناء سقوتها.
وبحسب التعليقات، فقد كانت تيا قد اتفقت مع ابن خالتها للقيام بالمقلب، حيث قام هو بتصوير ما حصل.
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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
احيا الفنان اللبناني مروان خوري حفلاً غنائيا امس ضمن فعاليات مهرجان ليالى دمشق، حيث قدم باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، والتي رددها معه الجمهور بتفاعل كبير.
كشفت شقيقة الفنان المصري حسن يوسف عن حالة شقيقها وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بعد أيام على وفاة نجلهما غرقاً في الساحل الشمالي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منتشر للفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال احيائها زفاف خاص في لبنان.