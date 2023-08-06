نوال الزغبي تسقط في حوض السباحة .. اليكم ما حصل معها

وفي التفاصيل، قامت تيا ديب، ابنة نوال بتنفيذ مقلب طريف بوالدتها اذ قامت باستدراجها الى حافة حوض السباحة وغمرها بحنان ثم رميها فجأة في المسبح.

وبدت تعابير الصدمة واضحة على وجه نوال التي رمت بالكوب الذي كانت تحمله بالماء وصرخت اثناء سقوتها.

وبحسب التعليقات، فقد كانت تيا قد اتفقت مع ابن خالتها للقيام بالمقلب، حيث قام هو بتصوير ما حصل.