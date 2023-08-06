بعد أيام على غــرق نجله.. شقيقة حسن يوسف تكشف تفاصيل حالته الصحية

وفي التفاصيل، أوضحت شقيقة الفنان الكبير أن حالته جيدة واستودع نجله ويحاول تقبل وفاته ولكنه يرفض الحديث هذه الفترة عن تفاصيل الوفاة، أما عن حالة شمس البارودي، فعلقت قائلة: "شمس بصحة جيدة وأنباء تعرضها لأزمة صحية غير صحيحة".وكان عبد الله، نجل حسن يوسف قد توفي غرقًا في إحدى القرى بالساحل الشمالي أثناء قضائه عطلته الصيفية، وتم العثور على جثته أمام الشاطئ ونقل إلى أحد المستشفيات لمحاولة إنعاشه، لكنه كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى.