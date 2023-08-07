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فن

صباح الجزائري تكرر اطلالة الاميرة رجوة الحسين والجمهور: ملكة

2023-08-07 | 02:42
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صباح الجزائري تكرر اطلالة الاميرة رجوة الحسين والجمهور: ملكة
صباح الجزائري تكرر اطلالة الاميرة رجوة الحسين والجمهور: ملكة

نشرت الممثلة السورية صباح الجزائري عدد من الصور على حسابها عبر انستغرام من جلسة تصوير جديدة لها في دبي، ظهرت فيها بفستان زهري كانت قد ارتدته الاميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الاردني الحسين بن عبدالله الثاني منذ ايام.

وتفاعل الجمهور مع الصور بكثافة، منهم من اشار الى انها تحاول تقليد الاميرة ومنهم من رأى ان الفسان لاق عليها اكثر ووصفها بالاميرة و "الباربي".

وجاء في بعض التعليقات: " فستانها متل فستان رجوة و " عيب السرقة رجعي فستان رجوة" و" شو الفرق المهم الي لبسوا اميرات الاميرة رجوة زوجة ولي العهد والرائعة صباح الجزائري اميرة الشاشة السورية" و "ملكه الملكات والله القديره سيده الشاشه العربيه الصبوحه " .

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صباح الجزائري

الاميرة رجوة الحسين

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