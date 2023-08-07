صباح الجزائري تكرر اطلالة الاميرة رجوة الحسين والجمهور: ملكة

وتفاعل الجمهور مع الصور بكثافة، منهم من اشار الى انها تحاول تقليد الاميرة ومنهم من رأى ان الفسان لاق عليها اكثر ووصفها بالاميرة و "الباربي".

وجاء في بعض التعليقات: " فستانها متل فستان رجوة” و " عيب السرقة رجعي فستان رجوة" و" شو الفرق المهم الي لبسوا اميرات الاميرة رجوة زوجة ولي العهد والرائعة صباح الجزائري اميرة الشاشة السورية" و "ملكه الملكات والله القديره سيده الشاشه العربيه الصبوحه " .