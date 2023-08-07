صباح الجزائري تكرر اطلالة الاميرة رجوة الحسين والجمهور: ملكة

وتفاعل الجمهور مع الصور بكثافة، منهم من اشار الى انها تحاول تقليد الاميرة ومنهم من رأى ان الفسان لاق عليها اكثر ووصفها بالاميرة و "الباربي".
وجاء في بعض التعليقات: " فستانها متل فستان رجوة” و " عيب السرقة رجعي فستان رجوة" و" شو الفرق المهم الي لبسوا اميرات الاميرة رجوة زوجة ولي العهد والرائعة صباح الجزائري اميرة الشاشة السورية" و "ملكه الملكات والله القديره سيده الشاشه العربيه الصبوحه " .
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A post shared by Rabee Hossam Alserwan (@rabee_alsirawan)
A post shared by Rabee Hossam Alserwan (@rabee_alsirawan)
كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، أن منصة "نتفليكس" تتواصل معه ومع زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، لإنتاج عملين منفردين عن حياتهما الخاصة والنجاحات التي حققاها على الساحة الفنية.
نفت الممثلة اللبنانية داليدا خليل، كل ما أشيع في الفترة الماضية عن وجود علاقة حب تجمعها بالفنان المصري عمرو دياب، بعد انتشار صورهما معًا وهما يستمتعان بوقتهما في منطقة الساحل الشمالي في مصر.
تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي لأول مرة عن الخبار التي تحدثت عن مرضه الخطير خلال الفترة الماضية.