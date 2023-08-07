ممثلة تركية شهيرة تزور لبنان وإطلالتها حديث المتابعين

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A post shared by مشاهير تركيا (@turkey.celebs)
A post shared by مشاهير تركيا (@turkey.celebs)
يخطط كل من الامير هاري وميغان ماركل، لإنتاج فيلم جديد يبث عبر شبكة "نتفليكس"، في محاولة من جانبهما لتوطيد مكانتهما المستقبلية في هوليوود، بعد أزمتهما مع "سبوتيفاي" خلال الأشهر الأخيرة.
قرر الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، البالغ من العمر 89 عامًا، وضع حد لمسيرته الفنية والاعتزال بشكل نهائي، وذلك بعد 65 عامًا من العمل في التمثيل تقريبًا، تاركًا خلفه المئات من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.
أكدّت الفنانة الشابة إيمي زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت فيديو استخدمت خلاله صوت والدها الراحل طلعت زكريا بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث قالت إنه توفي قتلاً على يد أحد الفنانين.