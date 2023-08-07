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فن

ممثلة تركية شهيرة تزور لبنان وإطلالتها حديث المتابعين

2023-08-07 | 05:28
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ممثلة تركية شهيرة تزور لبنان وإطلالتها حديث المتابعين
ممثلة تركية شهيرة تزور لبنان وإطلالتها حديث المتابعين

نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، مجموعة صور جديدة، على حسابها عبر "انستغرام"، ظهرت فيها خلال وجودها في لبنان.

وبحسب ما اشار عدد من المتابعين، فإن ديميت كانت موجودة في لبنان لحضور أحد الأعراس، وقد تردد انه الزفاف الذي غنت فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.، حيث تداول المتابعون مقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة في الحفل.
ولفتت ديميت الانظار بتصميم فستانها المميز، الذي تألف من الموسلين وجاء مكشوفا عند منطقتي الظهر والبطن.

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فن

ديميت اوزدمير

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