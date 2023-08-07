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فن

بيلا حديد تتحدث عن مرضها وتوجه رسالة مؤثرة: لم أستسلم

2023-08-07 | 06:48
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بيلا حديد تتحدث عن مرضها وتوجه رسالة مؤثرة: لم أستسلم
بيلا حديد تتحدث عن مرضها وتوجه رسالة مؤثرة: لم أستسلم

أعلنت عارضة الأزياء اللبنانية الاصل بيلا حديد، أنها أصبحت بحالة صحية جيدة بعد علاج مكثف من مرض اضطراب المناعة الذاتية "لايم" الذي أصيبت به عام 2012.

وفي رسالة نشرتها على حسابها عبر إنستغرام، كتبت بيلا: "النسخة الصغيرة منّي التي عانت ستكون فخورة جدًا بالنسخة الكبيرة التي أصبحت عليها الآن، وذلك لأنني لم أستسلم"، مضيفة: "أشكر أمي على الاحتفاظ بجميع سجلاتي الطبية، وعدم تركي أبداً، وحمايتي، ودعمي، ولكن الأهم من ذلك، على إيمانها بي طوال هذه المحن".
هذا وتابعت بيلا حديد: "العيش في هذه الحالة، التي تزداد سوءًا مع الوقت والعمل، أثر علي بطرق لا أستطيع حقًا أن أفسرها، فأن أكون حزينة ومريضة بوجود أكبر قدر من النعم والفرص والحب من حولي، كان أمرًا مربكًا للغاية، الشيء الوحيد الذي أود أن أعبر عنه للجميع هو أنني بخير وليس هناك داعٍ للقلق، أؤكد أنني لن أغير أي شيء في هذا العالم، فإذا كان علي أن أعيش كل هذا مرة أخرى، للوصول إلى هذه اللحظة التي أعيشها الآن معكم جميعًا، وأنا أتمتع بصحة جيدة أخيرًا، فإنني سأفعل ذلك مرة أخرى. فما مررت به جعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم".
واضافت: "يعمل الكون بطرقٍ مؤلمة وجميلة في آنٍ واحد، ولكن علي أن أقول إنه إذا كنت تعاني، فإن الأمور ستتحسن وأعدك بهذا، فقط خذ خطوة للوراء، كن قويًا، وثق بمسارك، اسلك في طريقة، وستبدأ الغيوم في التلاشي"، لافتة الى انها ممتنة جدًا لجميع هذه الأيام الأكثر من 100 بالإضافة إلى المرض المزمن وعلاج تعدد بالإصابات بلايم، والمعاناة الخفية لما يقرب من 15 عامًا، كل ذلك كان يستحق إذا كنت مؤمناً بإرادة الله.
وختمت بيلا حديد رسالها بالقول: "حاولت اختيار أكثر الصور إيجابية، لأنه وعلى الرغم من أن هذه التجربة كانت مؤلمة، إلا أنها كانت من أكثر التجارب التي أضاءت حياتي، حيث حصلت على أصدقاء جدد وعقل جديد، أشكر جميع  الشركات الرائعة التي أعمل لصالحها على صبرهم، وأشكر الأشخاص الداعمين الذين وقفوا إلى جانبي".
الجدير ذكره أن بيلا حديد كشفت عن معاناتها من مرض "لايم" في العشرين من عمرها، وذلك أثناء عملها كعارضة أزياء، كما أن شقيقها أنور ووالدتها "يولاندا" مصابان بالمرض ذاته أيضًا.
 
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