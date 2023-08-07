محمد رمضان ينهي خلافه مع سميرة عبد العزيز

وفي التفاصيل، نشر محمد رمضان على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، صورة توضح رأي عبد العزيز به في تصريحات لها، جاء فيها: "مفاجأة، سميرة عبد العزيز تنهي خلافها مع محمد رمضان، فنان موهوب وشاطر وعفا الله عما سلفا"، حيث أرفق الصورة بتعليق أكد خلاله تقديره لمسيرة عبد العزيز الفنية، واحترامه لقيمة زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن، قائلًا: "شهادة أعتز بها وربنا ما يجيب خلاف أبدًا، حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) أستاذ محفوظ عبد الرحمن، وأنا واحد من قرائه".يذكر أن الخلاف بين محمد رمضان وسميرة عبد العزيز جاء بعد أن رفضت الاخيرة الظهور مع محمد رمضان في أعماله، لأنها لا ترغب بتجسيد شخصية "أم بلطجي" بعدما جسدت دور الأم "لعظماء"، بحسب تعبيرها، الا انها تراجعت عن كلامها بعد عدة أشهر، مؤكدة أنها لم تكن تقصد محمد رمضان بشخصه، وإنما كانت تتحدث عن العمل الفني والسيناريو فقط.من جهته، سخر محمد رمضان حينذاك من تصريحات عبد العزيز، إذ كتب على حسابه عبر فيسبوك: "ياااه أخيرا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم".