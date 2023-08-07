ستيفاني عطالله تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها

المسلسل الذي يلعب بطولته عدد من اهم نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، ابرزهم الممثل السوري محمود نصر والممثلتين اللبنانيتين ستيفاني عطالله وباميلا الكيك، يستمر في خلق الاجواء الحماسية والتشويقية بين المتابعين، حيث تتصدر بعض مشاهده حديث المتابعين.وفي الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة اقدام الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، التي تجسد دور "فاي" في العمل"، بحرق فستان زفافها، بعد اكتشاف خيانة خطيبها لها، ما جعلها تفقد عقلها وتنهي علاقتهما بهذا التصرف، رغم محاولة خطيبها "أوس" بأن يبرر نفسه ويؤكد لها انه يحبها ولا يستطيع العيش بدونها.اللافت كان ردة فعل كل من الممثلّين محمود نصر وباميلا الكيك، اللذين يجسدان دور الدكتور جواد والانسة عليا مصممة الازياء، حيث وقفا مذهولَين من تصرّف فاي، ليعبّر محمود نصر في المشهد عن فرحه بما فعلته الاخيرة كونه يكنّ لها مشاعر الحب والاعجاب.