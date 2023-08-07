ابنة طلعت زكريا تهدّد بمقاضاة مروِّجي شائعة وفاة والدها قتلا

وفي التفاصيل، قالت إيمي: "تقدّمت ببلاغ الى مباحث الإنترنت وعملت محضر وأخدت رقمه، وماشية في إجراءات مقاضاة الصفحات اللي بتطلّع شائعات"، مضيفة: "أول مرة يطلع شائعات بالشكل السخيف ده، وتريند الذكاء الاصطناعي بقى سخيف جداً وبيتكلموا في حاجات مينفعش يتكلموا فيها، وطبيعي لما أشوف فيديو زي ده لازم آخد إجراء بطريقة أسرع، والمحضر هيكون في النيابة قريب".هذا وكشفت إيمي طلعت زكريا أن عدداً من أبناء الفنانين تقدّموا ببلاغات ضد مروّجي الشائعات، قائلةً: "مش أنا لوحدي اللي قدّمت بلاغ، فيه عدد كبير من أبناء الفنانين قدّموا بلاغات، وإن شاء الله مش هنسكت على الموضوع ده المرة دي، لأنه بقى صعب وسخيف والتشهير بقى كتير".