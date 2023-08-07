فنان مصري شهير يعتزل التمثيل نهائيا
قرر الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، البالغ من العمر 89 عامًا، وضع حد لمسيرته الفنية والاعتزال بشكل نهائي، وذلك بعد 65 عامًا من العمل في التمثيل تقريبًا، تاركًا خلفه المئات من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.
وتعليقا على هذا الخبر، قال نجل عبد الرحمن أبو زهرة إن قرار والده اعتزال الفن بشكل نهائي لا رجعة فيه، مشيرًا إلى أنه لم يفصح عن قراره إلا في محيط أسرته والمقربين.
وأوضح نجل عبد الرحمن أبو زهرة أن والده يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة ويقضي أوقاته وسط أحفاده.