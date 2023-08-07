فنان مصري شهير يعتزل التمثيل نهائيا

وتعليقا على هذا الخبر، قال نجل عبد الرحمن أبو زهرة إن قرار والده اعتزال الفن بشكل نهائي لا رجعة فيه، مشيرًا إلى أنه لم يفصح عن قراره إلا في محيط أسرته والمقربين.وأوضح نجل عبد الرحمن أبو زهرة أن والده يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة ويقضي أوقاته وسط أحفاده.