وبحسب ما ذكره موقع "دايلي ميل"، فإن دوق ودوقة ساسكس اشتريا حقوق الرواية الرومانسية "Meet Me At The Lake" لمؤلفتها كارلي فورتشن، وهي الحقوق التي يرى الخبراء المتخصصون في المجال أنها ربما كبّدت الزوجين مبلغا يقارب الـ 3 ملايين جنيه إسترليني.وعلق الموقع بقوله إن هذا الفيلم سيكون أول مشروع يتعاون فيه الزوجان وراء الكاميرا، ويتوقع أن يكون بمثابة النقطة الفاصلة بالنسبة لمستقبلهما التلفزيوني، سواء بالسلب أو بالإيجاب.ولفت الموقع عينه إلى أن رواية Meet Me At The Lake، التي بيع منها 37 ألف نسخة في أول أسبوع فقط من إصدارها، هي قصة خيالية رومانسية تدور حول شاب وفتاة وقعا في الغرام وهما في الثلاثينات من العمر، على غرار ما حدث مع الزوجين هاري وميغان ماركل.